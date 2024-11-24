شكرا لقرائتكم خبر عن بلال عطية هداف منتخب الناشئين: الاحتراف أهم من اللعب فى الفريق الأول بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث بلال عطية لاعب النادي الأهلي ومنتخب الناشئين 2008، عن تتويج الفراعنة ببطولة شمال أفريقيا، والتأهل لكأس أمم أفريقيا للناشئين. وقال بلال عطية فى تصريحات إذاعية، "الحمد لله على الصعود والفوز بالبطولة بعد المباراة الأولى الصعبة".

وأضاف بلال عطية، "الجهاز الفني أعاد لنا الثقة بعد الخسارة الثقيلة من المغرب، وتمكنا من الفوز على الجزائر وتونس وليبيا.. أتمنى الاحتراف، وكان هناك بعض الوكلاء في البطولة متواجدين لمشاهدة اللاعبين، وأتمنى أن تكتمل الأمور من أجل الاحتراف خلال الفترة المقبلة، وأي لاعب يهمه الاحتراف خارج مصر، أجتهد وأُقدم كل ما لدي، وأتمنى التوفيق الفترة المقبلة، وبالتأكيد حلمي الانضمام لمنتخب مصر الأول".

وتابع لاعب منتخب الناشئين، "بالتأكيد أتمنى اللعب للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكن أمنيتي الأولى هي الاحتراف مبكرًا".

واستكمل بلال عطية، "تابعت ما قدمه لامين يامال مع منتخب إسبانيا وبرشلونة، وأتمنى الانضمام لمنتخب مصر، وكلي تركيز من أجل الوصول خطوة خطوة.

وأكمل لاعب منتخب الناشئين، أقول للمصريين انتظروا جيل 2008 وسيكون جيلا مميزا للكرة المصرية".