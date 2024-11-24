شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، مليون يورو تؤجل تفعيل بند شراء بنتايك فى الزمالك، الأهلي يرفض شروط بيرسي تاو للرحيل فى يناير.

رفض مسئولو النادي الأهلي شروط الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، والتي تتمثل فى حصوله على باقي مستحقاته عن الموسم الجاري، والمُقدّرة بـ500 ألف دولار، أي 25 مليون جنيه مصري تقريباً.

يواصل الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى الغياب عن فريقه فى مباراة ستاد أبيدجان المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مع منتخب بلاده فى مباريات الأجندة الدولية، وأبعدته عن مباراة الأحمر الأخيرة أمام الاتحاد السكندري التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

اتخد مسئولو نادي الزمالك أول خطوة رسمية نحو تجديد تعاقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، وعقد مجلس إدارة النادي جلسة مع جوميز لمناقشته في تجديد تعاقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، وعقدت تلك الجلسة قبل سفر الفريق إلى ليبيا لمواجهة فريق النصر وديا في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

تعود بعثة منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس إلى القاهرة فى الخامسة مساء غد الاثنين قادمة من المغرب بعد التتويج بلقب بطولة دورة شمال أفريقيا والمؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا تحت 17 عاما والمقرر إقامتها فى كوت ديفوار 2025.

حققت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي صاحبة الـ 17 عاماً مفاجأة مدوية بعد تتويجها ببطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش ، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات الذهبية.

قرر طارق مصطفى ، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، فرض غرامات مالية على لاعبي الفريق، طبقاً للائحة التي تم وضعها منذ بداية الموسم، وذلك بعد الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.