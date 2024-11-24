شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات جمعت سيد عيد ضد الإسماعيلى قبل لقاء اليوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الإسماعيلى نظيره بتروجت ، في الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي الترتيب الخامس عشر فى جدول الترتيب رصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة في أول جولتين، بينما يحتل بتروجت المركز الحادى عشر برصيد نقطتين من تعادلين في الجولتين الأولى والثانية.

ويبحث سيد عيد المدير الفنى لتبورجت عن تحقيق الفوز الأول أمام الإسماعيلى فى المباراة السابعة فى تاريخ مواجهاته مع الدراويش، حيث سبق أن واجه الإسماعيلى فى 6 لقاءات سابقة عندما كان يقود النصر، خسر 5 مباريات وتعادل فى لقاء واحد، سجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكهم 9 أهداف.

ويسعى سيد عيد لتحقيق الفوز الأول أمام الدراويش فى أول مباراة له مع بتروجت أمام الإسماعيلى، من أجل تحقيق الفوز الأول للفريق البترولى الذى عاد هذا الموسم للدورى الممتاز.