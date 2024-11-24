شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يغيب عن الزمالك أمام بطل موزمبيق فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يغيب ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق بعد الإصابة التي تعرض لها أمس، السبت، في مباراة المصري البورسعيدى ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري NILE".

وتعرض ناصر ماهر لشد فى العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، وإجهاد عضلي شديد سيمنعه من المشاركة مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق، المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، صفحة بطولة الدوري المصري "مؤقتاً" بنهاية مباراته مع المصري البورسعيدى التى أقيمت مساء السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الثالثة للمسابقة؛ من أجل الاستعداد لخوض منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.