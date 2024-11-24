شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة منتخب الشيش فى ربع نهائى كأس العالم بتونس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 24 نوفمبر 2024 03:46 م

خسر منتخب مصر لسلاح الشيش ، بقيادة مديره الفنى ماهر حمزة، من نظيره الأمريكى 45- 28 فى دور ربع النهائى بكأس العالم المقام فى تونس.

وتأهل منتخب مصر لسلاح الشيش إلى ربع نهائى كأس العالم المقام فى تونس بالفوز على المجر بنتيجة 45-41 فى دور الـ16 فى ريمونتادا قوية بعد تأخر الفراعنة 33- 28.

فيما أحرز محمد حمزة لاعب المنتخب المصري لسلاح الشيش الميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش فى تونس، والمقامة خلال الفترة من 21 حتى 24 نوفمبر الجاري.

وفاز حمزة بالبرونزية بعد خسارته مباراة نصف النهائي أمام الأمريكي بريس لويي بنتيجة 15-13.

وكان حمزة قد ضمن ميدالية لمصر بعد الفوز في ربع النهائي على الإيطالي توماسو مارتيني بنتيجة 15-7.

وافتتح حمزة، المصنف الثالث عالميًا، مشواره في البطولة بالفوز على لاعب فرنسا في دور الـ64 الرئيسي بنتيجة 15-12.

ثم تفوق حمزة في دور الـ32 على اللاعب المحايد بنتيجة 15-9، وفي دور ثمن النهائي فاز حمزة على الإيطالي دافيد فليبي.

وجاءت قائمة المنتخب المصري المشارك في البطولة كالتالي: "محمد حمزة - عبد الرحمن طلبه - سيف الغايش - سهيل نوار - يحيى ماضي - أيمن الغايش".