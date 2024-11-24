شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى محمد حمدى من الإصابة وتأهيل محمد شحاتة فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

شارك محمد حمدي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، في التدريبات الجماعية للأبيض خلال مران اليوم، الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وعاد للمشاركة في التدريبات اليوم بصورة طبيعية، بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي.

كما أدى محمد شحاتة تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم، وكان اللاعب تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الضامة خلال مباراة المنتخب الأول أمام كاب فيردي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويسعى الجهاز الطبي لفريق الزمالك لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

وخاض لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة المصري الأخيرة في الدوري تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.