شكرا لقرائتكم خبر عن موعد آخر مران للأهلي استعداداً لمواجهة ستاد أبيدجان بحضور وسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

حدد الجهاز الفني للأهلي السادسة مساء غد، الإثنين، موعداً للمران الأخير قبل مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري في انطلاق دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير غدًا فى السادسة مساءً على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، وسيتم السماح ‏لوسائل الإعلام المختلفة ‏بحضور أول 15 دقيقة، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».‏ ‏

واستأنف فريق الكرة بالأهلي صباح اليوم، الأحد، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين ‏عقب مباراة الاتحاد السكندري التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل 1-1.

ويستعد الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري المقرر لها السادسة من مساء الثلاثاء المقبل بإستاد القاهرة في أولى مباريات ‏دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

خاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم، قبل الانتقال إلى بقية فقرات المران التي شملت جوانب خططية متنوعة، في إطار ‏الاستعداد للمباراة المرتقبة.‏

أدى أشرف داري تدريبات منفردة بالكرة، ضمن برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الذي يخضع له للتعافي من إصابة الكاحل لتجهيزه للعودة إلى التدريبات ‏الجماعية خلال الفترة القادمة.‏