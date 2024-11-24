شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورة الاتحاد النرويجى لتعليم أساسيات التدريب لمدربات الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت اليوم فعاليات دورة الاتحاد النرويجي لتعليم أساسيات تدريب كرة القدم لمدربات الكرة النسائية بمصر، بالتعاون مع الاتحاد المصري وبمشاركة 28 دارسة.

واختتمت الدورة اليوم، الأحد، وقام علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم بتوزيع الشهادات على الدارسات، وبدأ اليوم الأول بمحاضرة نظرية ثم محاضرة فنية في الملعب تم خلالها تلقين الدارسات بعض أساسيات ومهارات تدريب الناشئات مثل التحرك بالكرة والتصويب علي المرمي.

من ناحية أخرى، يستضيف مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر "مشروع الهدف" اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة يوم 10 ديسمبر المقبل، والذي يشهد انتخاب مجلس جديد لإدارة الكرة المصرية حتى 2028.

وضمنت قائمة المهندس هاني أبو ريدة ، عضو المكتب التنفيذي بالفيفا، الفوز في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بالتزكية بعد غلق باب الترشح وعدم تقدم أي قائمة أخرى لخوض غمار الانتخابات.

وتقدمت قائمة هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي بأوراق ترشحها، لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أي قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتضم القائمة كلاً من هاني أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلي نائبا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم في قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أيًا من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا و هيام بركة.