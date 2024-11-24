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موعد المؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى وستاد أبيدجان فى دوري الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد الله

الأحد، 24 نوفمبر 2024 03:40 م

يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى وقائد الفريق، غدًا الإثنين، المؤتمر ‏الصحفي لمباراة استاد ‏أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال أفريقيا.‏

وينطلق المؤتمر فى الثانية عشرة والنصف ظهرا، باستاد القاهرة الدولي، للرد على أسئلة وسائل الإعلام ‏المختلفة حول المباراة.‏

وعاد الأهلى للتدريبات؛ استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري التي من المقرر أن تجمع الفريقين ‏مساء الثلاثاء المقبل، في أولى ‏مباريات ‏دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏

كان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات، بعدما نجح فى تخطي عقبة فريق جورماهيا الكيني في دور الـ‏‏32 من البطولة التي يحمل ‏لقبها.‏

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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