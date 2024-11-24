شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى وستاد أبيدجان فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى وقائد الفريق، غدًا الإثنين، المؤتمر ‏الصحفي لمباراة استاد ‏أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال أفريقيا.‏

وينطلق المؤتمر فى الثانية عشرة والنصف ظهرا، باستاد القاهرة الدولي، للرد على أسئلة وسائل الإعلام ‏المختلفة حول المباراة.‏

وعاد الأهلى للتدريبات؛ استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري التي من المقرر أن تجمع الفريقين ‏مساء الثلاثاء المقبل، في أولى ‏مباريات ‏دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏

كان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات، بعدما نجح فى تخطي عقبة فريق جورماهيا الكيني في دور الـ‏‏32 من البطولة التي يحمل ‏لقبها.‏