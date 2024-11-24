شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفي أصغر لاعبة تتوج ببطولة اسكواش من الفئة الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

حققت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي، المصنفة العاشرة عالمياً وصاحبة الـ 17 عاماً، إنجازا جديداً بعد تتويجها ببطولة سنغافورة المفتوحة، والتي تصنف بفئة البطولات الذهبية.

وأصبحت أمينة عرفي أصغر لاعبة اسكواش على الإطلاق تتوج ببطولة من الفئة الذهبية، وقدمت بطلة العالم للناشئات أداءً قويًا خلال البطولة، وفازت أمينة عرفي المصنفة العاشرة عالمياً في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 96 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11 و 11-9 و 11-13 و 11-1 و 11-9.

وقالت أمينة عرفي، فى تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين عقب تتويجها باللقب، "أشعر بسعادة غامرة لأنني فزت، لا أصدق ذلك على الإطلاق، هذا هو لقبي الأكبر وأكبر فوز لي حتى الآن، وأنا سعيدة للغاية بالطريقة التي لعبت بها.

أضافت: لم أكن أعرف متى سأصل إلى نهائي الميدالية الذهبية، لذا لعبت بتركيز في كل مباراة على حدى، والفوز على سيفاسانجاري سوبرامانيام في بطولة لندن هذا العام حفزني، وقلت لنفسي إنني أستطيع أن أفعل الشيء نفسه.