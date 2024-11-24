شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم بيرسي تاو لقائمة أجانب ارتدوا قميصي الأهلى والزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

ربطت العديد من التقارير الجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح الأهلى بالانتقال إلى نادى الزمالك الموسم المقبل، بناءً على طلب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأبيض.

ما موقف الأهلي من بيرسي تاو؟

يرغب مسئولو النادي الأهلي فى ضم لاعب أجنبي جديد فى سن صغيرة بعكس بيرسي تاو، ولا يتقاضى راتبا سنويا كبيرا مثل الجناح الجنوب أفريقي، ويقدم الإضافة للفريق الأحمر لذا هناك ترحيب برحيله.

متى ينتهى عقد بيرسي تاو مع الأهلي؟

الموسم الحالي هو الأخير في عقد بيرسي تاو مع الأهلي، ولا يوجد تفكير من قبل إدارة القلعة الحمراء فى تجديد عقد اللاعب، على أن يرحل بعد نهاية الموسم الحالي بالمجان أو يتم بيعه فى يناير المقبل.

ما هي شروط بيرسي تاو للرحيل فى يناير؟

شروط الجنوب أفريقي بيرسي تاو للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، تتمثل فى حصوله على باقي مستحقاته عن الموسم الجارى، والمُقدّرة بـ500 ألف دولار، أي 25 مليون جنيه مصري تقريباً.

رفض مسئولو النادي الأهلي شروط اللاعب الجنوب أفريقي، وطلبوا من اللاعب تخفيض مطالبه المالية بنسبة 50% من أجل رحيله في يناير، حيث يرغب الأهلي فى دفع 250 ألف دولار فقط ليرحل بيرسي تاو خلال يناير حتى يتم التعاقد مع لاعب أجنبي بدلاً منه.

وما موقف الأهلي من شروط بيرسي تاو؟

هل سبق وانضم لاعبون أجانب لصفوف الزمالك بعد اللعب للأهلي؟

استطاع 3 لاعبين أجانب أن يلعبوا فى القطبين على مدار السنوات الماضية وهم:-

من أبرز اللاعبين الأجانب الذين لعبوا فى الدورى المصرى، حيث تألق بشكل لافت مع حسام حسن فى نهاية التسعينيات وشكلوا ثنائى هجومى للأهلى، وسجل العديد من الأهداف، حيث شارك فى 117 مباراة، وسجل 47 هدفًا، فى الفترة ما بين 1993 إلى 1998. وانتقل إلى الزمالك فى محاولة لاستعادة مستواه لكنه لم يفعل، بعدما شارك فيليكس فى 20 مباراة سجل خلالها 5 أهداف فقط ليرحل عن القلعة البيضاء. الموريتانى دومينيك دا سيلفا الموريتانى دومينيك دا سيلفا تفاءل جمهور الأهلى بالتعاقد مع الموريتانى دومينيك لكن مستواه كان متذبذبا، فقد شارك فى 55 مباراة سجل 6 أهداف فقط من بينها هدفا فى مرمى الزمالك وصنع 6، أما فى الزمالك فقد شارك فى 14 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفين. القطرى حسين ياسر المحمدى القطرى حسين ياسر المحمدى لعب حسين ياسر المحمدى فى الأهلى خلال الفترة ما بين 2008 إلى 2010، لم يشارك كثيرًا لكنه حصل على إشادة الجماهير، حيث لعب 11 مباراة فقط سجل خلالها هدفا وصنع آخر. ورحل حسين ياسر من الأهلى إلى الزمالك وقدم مستويات جيدة، حيث شارك في 40 مباراة في جميع المسابقات نجح في تسجيل 9 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى.

الغانى أحمد فيليكس