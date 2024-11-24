شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يفرض غرامات مالية على لاعبي البنك الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

قرر طارق مصطفى ، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، فرض غرامات مالية على لاعبي الفريق، طبقاً للائحة التي تم وضعها منذ بداية الموسم، وذلك بعد الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وخسر البنك الأهلي أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين الجمعة الماضى بمنافسات الجولة الثالثة من الدوري، حيث تقدم البنك الأهلي أولا قبل أن يعدل بيراميدز النتيجة ويفوز بثلاثة أهداف لهدف.

واستهل البنك الأهلي مشواره في مسابقة الدوري بالهزيمة أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة تحكيميا، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية أمام فاركو سلبياً، ثم خسر أخيراً أمام بيراميدز بثلاثة أهداف لهدف.

وتوقف رصيد البنك الأهلي عند نقطة واحدة، ليتراجع إلى المركز الـ 17 وقبل الأخير في ترتيب جدول مسابقة الدوري بعد مرور ثلاث جولات من عمر المسابقة.