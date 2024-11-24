شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفي تتوج ببطولة سنغافورة للاسكواش بعد الفوز على المصنفة الثالثة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 24 نوفمبر 2024 11:12 ص

حققت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي صاحبة الـ 17 عاماً مفاجأة مدوية بعد تتويجها ببطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش ، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات الذهبية.

وفازت أمينة عرفي المصنفة العاشرة عالمياً في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 96 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-9, 11-13, 11-1, 11-9.

بينما فى منافسات الرجال، يلتقي البطل المصري علي فرج المصنف الأول على العالم مع منافسه البيروفي دييجو إلياس.

وشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بواقع:

7 لاعبين فى منافسات الرجال وهم: على فرج، ضد كريم الحمامى، فارس دسوقى، يحيى النواسانى، محمد زكريا، يوسف إبراهيم، عمر مسعد.

9 لاعبات فى منافسات السيدات وهن: هانيا الحمامى، كينزى أيمن، سلمى هانى، سناء إبراهيم، سلمى الطيب، زينة ميقيوى، فيروز أبو الخير، أمينة عرفى، نادين شاهين.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر نوفمبر الجارى، وحافظت نور الشربينى لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة فى المركز الثالث.



وفى تصنيف الرجال، حافظ البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة على صدارة التصنيف العالمى، كما استقر البطل المصرى مصطفى عسل لاعب بالم هيلز فى المركز الثانى، عقب انطلاقته المميزة فى الموسم الجديد.