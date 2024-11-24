شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع الهدف يستضيف الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لانتخاب مجلس جديد والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر "مشروع الهدف" اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة يوم 10 ديسمبر المقبل، والذي يشهد انتخاب مجلس جديد لإدارة الكرة المصرية حتى 2028.

وضمنت قائمة المهندس هاني أبو ريدة ، عضو المكتب التنفيذي بالفيفا، الفوز في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بالتزكية بعد غلق باب الترشح وعدم تقدم أي قائمة أخرى لخوض غمار الانتخابات.

وتقدمت قائمة هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي بأوراق ترشحها، لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أي قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتضم القائمة كلاً من هاني أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلي نائبا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم في قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أيًا من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا و هيام بركة.