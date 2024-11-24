شكرا لقرائتكم خبر عن أول خطوة رسمية.. الزمالك يفتح ملف تجديد تعاقد جوزيه جوميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخد مسئولو نادي الزمالك أول خطوة رسمية نحو تجديد تعاقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، وعقد مجلس إدارة النادي جلسة مع جوميز لمناقشته في تجديد تعاقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، وعقدت تلك الجلسة قبل سفر الفريق إلى ليبيا لمواجهة فريق النصر وديا في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

جوزيه جوميز أبدى فى تلك الجلسة ترحيبه بتجديد تعاقده مع الزمالك واستمرار رحلته مع الفارس الأبيض، وأكد أنه مازالت هناك أهداف وبطولات يرغب فى تحقيقها مع الفريق في المرحلة المقبلة، وطلب جوميز من إدارة الزمالك تجهيز العرض المادي الذي سيتم تقديمه لمناقشته فى جلسة أخرى سيتم تحديد موعدها لإنهاء ملف تجديد تعاقد جوميز مع الزمالك.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق فى التاسعة مساء الأربعاء 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى.



ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى وبلاك بولز بطل موزمبيق.