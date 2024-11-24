شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يواجه زد إف سى فى لقاء "البحث عن الفوز الأول" بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق مودرن سبورت نظيره زد إف سي فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام بالقاهرة، فى مباراة قوية بالجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.



ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الحادى عشر فى جدول الترتيب برصيد نقطتين، عقب التعادل فى مواجهتين أمام إنبى وبتروجت، بينما بدأ زد المسابقة بشكل متراجع عقب الهزيمة والتعادل في أول لقاءين ولديه نقطة وحيدة فى المركز الخامس عشر.



ومن المنتظر أن يخوض فريق مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف المباراة بتشكيل على النحو التالي، حراسة المرمى: محمود جنش، ورباعي الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل ، جوناثان نجويم، وفي الوسط: غنام محمد، محمد دسوقي، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع، والهجوم: أحمد عاطف ، ايبا.



على الجانب الآخر، يستمر غياب موتوموسي عن زد في مباراته أمام مودرن سبورت اليوم بسبب عدم الجاهيزة، بعدما غاب في مباراتيه الماضيتين أمام الجونة والأهلي، على أن يعود في مباراة حرس الحدود بالجولة الرابعة.



ووضع الجهاز الفني لفريق زد برنامجا بدنيا لتجهيز بيتر موتوموسي لاعب وسط الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم الحالي، وتسببت في تعطيل انطلاقته مع زد في مباراتيه الماضيتين أمام الجونة والأهلي.