شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادي الأهلي حالياً اللمسات النهائية على الجمعية العمومية المقرر لها 28 و29 نوفمبر الجاري بمقر الجزيرة من أجل التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا فى سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 27/11/2023 ، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 عن الفترة من 1/7/2023 حتى 30/6/2024، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.

كما تناقش الجمعية العمومية تقرير مراقب الحسابات، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2024/2025 ، بجانب انتخاب منصب نائب الرئيس للمدة الباقية لمجلس الإدارة للدورة 2021/2025 بعدما أصبح هذا المنصب شاغراً منذ وفاة العامري فاروق يوم 26 يناير الماضي .

وتقدم كل من أحمد أبو النصر والمستشار محمود فهمي بأوراق ترشّحهما على منصب النائب قبل أن يعلن أبو النصر إعتذاره عن خوض هذا السباق ليبقي المستشار محمود فهمي وحيداً في المنافسة ويحتاج الأخير حضور 25 % من الأعضاء الذين سيُسجلون في كشوفات الجميعة العمومية خلال مناقشة الميزانية ليتم إعلان فوزه بالتزكية ، أما حال عدم حضور هذا العدد سيتم إلغاء بند الإنتخابات وسيظل منصب نائب الرئيس شاغراً لحين إنتهاء الدورة الإنتخابية الحالية.