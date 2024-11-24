شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواصل استعداداته لمواجهة تونس فى ختام تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 24 نوفمبر 2024 05:00 ص

يواصل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 ، بقيادة البرازيلى ميكالى، استعداداته للمواجهة الحاسمة أمام منتخب تونس الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

ونجح منتخب الشباب مواليد 2005 فى تحقيق فوز قاتل على نظيره الليبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة البرازيلي ميكالى كلا من : البرازيلى ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب الوطنى وموسيس مدرب الحراس وليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وهاجد العنتبلي طبيب المنتخب وصلاح عاشور مستشار التأهيل والعلاج الطبيعي وخالد خفاجة مدلك.