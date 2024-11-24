شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات "متكافئة" فى الجولة التاسعة لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دورى المحترفين بخمس لقاءات قوية، حيث يستضيف كهرباء الإسماعيلية على ملعبه نظيره السكة الحديد في لقاء قوى يصعب التكهن بنتيجته، فأبناء الإسماعيلية في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بينما يدخل أبناء السكة في المباراة الأولى لأيمن المزين كمدير فنى للفريق في المركز الثانى عشر برصيد 9 نقاط.



كما يلتقى الداخلية مع طنطا على ملعب الشرطة في مواجهة متكافئة فأصحاب الأرض يحتلون المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط، بينما يخوض أبناء السيد البدوى المباراة في المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط.



كما يستضيف سبورتنج بقيادة أحمد فاروق على ملعبه المتصدر وادى دجلة، يدخل أصحاب الأرض المباراة في المركز الحادى عشر برصيد 9 نقاط، بينما يحتل دجلة المركز الأول برصيد 17 نقطة، في الوقت الذى يلتقى فيه السويس مع بروكسى، ووى مع راية.