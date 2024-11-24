الامارات | الجزيرة يضرب بقوة.. والحصن يغادر «القاع»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف الجزيرة المركز الثالث من جاره الوحدة في دوري أدنوك للمحترفين، بعد تغلبه بسهولة، أمس، على ضيفه عجمان برباعية نظيفة في ختام الجولة الثامنة.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 16 نقطة، متقدّماً بنقطة واحدة على الوحدة الرابع، ومتأخراً بفارق خمس نقاط عن الشارقة (المتصدر)، فيما تجمد رصيد عجمان عند سبع نقاط في المركز الـ10.

وضرب الجزيرة بقوة في الشوط الأول، وتقدّم بهدف بعد فاصل من التمريرات، لتصل الكرة إلى عمر تراوري الذي راوغ سعود سعيد قبل أن يضع الكرة في الشباك (27).

واستغل «فخر أبوظبي» معاناة عجمان وعزّز تقدّمه عبر لاعبه نبيل فقير، بتسديدة من خارج الصندوق استقرت في مرمى علي الحوسني (31).

وبعدها تمكن جاري دي غيوسينس من تسجيل أجمل أهداف اللقاء من ضربة ثابتة وضعها من فوق حائط الصد على يمين حارس عجمان (41).

ولم يظهر عجمان في هذا الشوط إلا من خلال تسديدة واحدة لعبها عبدالحميد صابيري من ضربة ثابتة، وأنقذها الحارس علي خصيف.

وتوقع الكثيرون أن ينتفض «البرتقالي» في شوط المباراة الثاني بعد التغييرات التي أجراها مدربه الصربي غوران، إلا أن الجزيرة استمر على أفضليته وتمكّن عمر تراوري من مضاعفة النتيجة، وسجل الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه، من تسديدة مباشرة أطلقها من خارج الصندوق لتضرب القائم قبل أن تعانق الشباك (74).

بدوره، ودّع دبا الحصن المركز الأخير للمرة الأولى هذا الموسم، بعدما حقق انتصاره الأول في دوري أدنوك للمحترفين على حساب بني ياس بهدف دون رد، في خورفكان.

وقفز دبا الحصن مركزين دفعة واحدة ليحتل المركز الـ12 برصيد خمس نقاط، متقدماً على خورفكان الذي تراجع للمركز الـ13 برصيد أربع نقاط، فيما قبع العروبة في المركز الأخير بثلاث نقاط.

ويدين دبا الحصن - في هذا الانتصار الذي حققه على بني ياس - للاعبه المونتينيغري نيسكا فويانوفيتش، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ32، مستثمراً الخروج الخطأ للحارس فهد الظنحاني بعد هجمة مرتدة، ليُحرز منها هدف الفوز.

وقدّم رجال المدرب المواطن حسن العبدولي مباراة مميزة من الناحية التكتيكية، معتمدين على التحول من الدفاع للهجوم، فشكلوا خطورة بالغة على مرمى بني ياس على الرغم من قلة هجماتهم.