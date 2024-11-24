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الامارات | فرنسي وروسية يظفران بـ «دولية الفجيرة للتنس»

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الفجيرة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، نجل سمو ولي عهد الفجيرة، الفائزين الأوائل ضمن منافسات بطولة كأس غرب آسيا لتنس الشباب والشابات تحت 18 سنة «بطولة كأس الفجيرة الدولية»، التي اختتمت أمس في ملاعب نادي الفجيرة الدولي للتنس بتنظيم الاتحاد الإماراتي للتنس، بمشاركة 105 لاعبين ولاعبات من مختلف دول العالم وإشراف الاتحاد الدولي للتنس.

وتوج راعي المباراة النهائية اللاعب الفرنسي لوكا نيكوليتش بطلاً لفئة الشباب بفوزه في النهائي على الصربي ماتيا بوتيج 6-1 و6-0، وفي فردي الشابات توج الروسية فاسيليا دورينا بالمركز الأول بفوزها على التركية بيراك كوكاك 6-4 و6-1.

وفي ثنائي الشابات، فازت التركية بيراك والروسية اكريميفا بالمركز الأول بعد فوزهما في النهائي على الروسيتين فاسيليا وداريا 6-4 و6-3، وفي ثنائي الشباب فاز الروسيان اليكسي وفلاديمير بالمركز الأول بعد تغلبهما على الروسيين بافيل ودانيال 7-5 و7-6.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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