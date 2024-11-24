الامارات | مدرب كلباء: ليس سهلاً مواجهة شباب الأهلي بغيابات مؤثرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب كلباء الصربي راسوفيتوش عن سعادته بالتعادل مع شباب الأهلي دون أهداف، أول من أمس، في استاد راشد ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن كلباء نجح في التعامل مع المباراة، إذ ليس من السهل مواجهة فريق كبير في ملعبه، في ظل وجود خمسة غيابات مؤثرة في الفريق، على حد تعبيره.

ونجح كلباء في خطف نقطة التعادل من أمام شباب الأهلي ليفقد الأخير أول نقطتين في البطولة، ويتراجع إلى المركز الثاني برصيد 19 نقطة، خلف الشارقة «المتصدر» برصيد 21 نقطة، مع العلم بأن فريق شباب الأهلي لديه مباراة مؤجلة أمام العين، بينما نجح كلباء في الوصول إلى النقطة الـ11.

وقال راسوفيتوش لـ«الإمارات اليوم»: «كانت مباراة صعبة أمام فريق منافس على الصدارة، ليس من السهل أن تفقد هذا العدد من اللاعبين وأنت تواجه فريقاً بحجم شباب الأهلي، تحدثت كثيراً مع اللاعبين عن ضرورة تقديم مباراة قوية والعودة بنتيجة إيجابية، بعد أن نجحنا في سد الثغرات وأحكمنا إغلاق المساحات بدفاع جيد». وأضاف: «كلباء يستحق نقطة التعادل بالتأكيد، فالتعامل مع الغيابات كان صعباً، لكننا نَعِد الجمهور ومجلس الإدارة ببذل الجهد وتقديم كل ما نملك من أجل محاولة الوصول إلى المنافسة، وتقديم موسم جيد».

وسيطر شباب الأهلي على المباراة بشكل كامل بنسبة استحواذ وصلت إلى 76.9%، مقابل 23.1% فقط لكلباء، الذي تعامل مع المباراة بتكتل دفاعي ليغلق على شباب الأهلي المساحات، ويُفقد لاعبيه خطورتهم.

وشهدت المباراة غيابات عدة أبرزها غياب الإيراني مهدي قايدي (هداف الفريق) وعدد آخر من اللاعبين، بسبب نظام الإعارة من فريق شباب الأهلي، فيما غاب عن شباب الأهلي المهاجم الإيراني سردار أزمون، ونجم المنتخب الوطني حارب عبدالله.