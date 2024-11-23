بطولة فرنسا: مرسيليا يستعيد توازنه ويعزز مركزه الثالث

الرياص - اسماء السيد - باريس : استعاد مرسيليا توازنه عقب خسارته على ارضه امام أوكسير 1 3، بفوزه بالنتيجة ذاتها على مضيفه لنس السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل الفريق الجنوبي هدفين مطلع الشوط الثاني عبر فالنتان رونييه (49) والبرازيلي لويس هنريكي (57)، وقلص أنجيلو فولجيني قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، لكن الضيوف أعادوا الفارق الى سابق عهده بهدف ثالث سجله الدنماركي بيار إميل هويبيرغ (89).

وعاد مرسيليا الى سكة الانتصارات بعدما أدى سقوطه امام اوكسير الى غضب مدربه الايطالي روبرتو دي تزيربي بقوله "إذا كنتُ أنا المشكلة، فأنا مستعد للرحيل، سأترك المال وأعيد عقدي".

وعاد المدرب الايطالي البالغ من العمر 45 عاما الجمعة لتفسير غضبه قائلا: "إذا فهم البعض أنني سأستقيل، فليطمئنوا أنني لن أهرب"، مضيفا "لم أغادر أوكرانيا حتى عندما قصف بوتين كييف (كان مدربًا لشاختار دانييتسك). أؤمن بشدة بنادي مرسيليا واللاعبين الذين أدربهم. ليس لدي أي نية للذهاب إلى أي مكان".

وتابع المدرب البالغ من العمر 45 عاما "هذه الكلمات، لا أعتقد أنها كانت قوية. إنها مجرد كلمات شخص يتحمل مسؤولياته. لعبنا خمس مباريات في فيلودروم: فوز واحد وتعادلان وهزيمتان. لذلك من الطبيعي أن أتحمل مسؤولياتي".

وحقق مرسيليا فوزه السابع هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، فيما مني لنس بخسارته الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثامن.

ويلعب لاحقا سانت اتيان مع مونبلييه، ورينس مع ليون.