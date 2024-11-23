شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر أمام المصرى 0 - 1 ويفرط فى تصدر دورى Nile.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا غاليًا على الزمالك بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، دورى Nile.

سجل هدف المصرى الوحيد محمد الشامى بعد تمريرة عرضية من صلاح محسن فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المصري للنقطة 7 فى المركز الثالث بجدول الدورى، حيث فاز في الجولة الأولى على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام الجونة سلبياً، ثم فاز على الزمالك. بينما يقع الزمالك في المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما، فاز في الأولى على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز في الثانية على سموحة بثنائية نظيفة، ثم خسر من المصرى بهدف.

شهدت الربع ساعة الأولى من المباراة ضغطا منظما من فريق المصرى، فى الوقت ذاته كاد ناصر منسى يستغل خطأ محمود جاد الذى سقط قبل أن يسيطر على الكرة، ليسجل منه هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 3 لولا تدخل دفاع الفريق البورسعيدى.

وعلى مدار الـ 15 دقيقة الأولى ظهر المصرى فى الشق الهجومي أكثر من الزمالك، وكان الأكثر شراسة ورغبة فى البحث عن هدف التقدم، وفى الربع ساعة الثانية بدأ الزمالك يظهر شكله الهجومى.

وفى الدقيقة 28 تعرض محمود شيكابالا لإصابة بشد عضلى ليضطر الجهاز الفنى فى استبداله ودخول كونراد ميشالاك، وفى الدقيقة 43 أهدر ميشالاك فرصة هدف بعد تمريرة سحرية من ناصر ماهر.

وفى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول مرر صلاح محسن كرة عرضية سحرية استغلها محمد الشامى ليسجل منها هدف التقدم للمصرى البورسعيدى.

مع بداية الشوط الثانى دخل أحمد مصطفى زيزو، وانتعش هجوم الزمالك الذى ظهر بمستوى هجومى أقوى عن الشوط الأول، إلا أن تقدم المصرى ما زال مستمرًا بعد الوصول للدقيقة 60.

وفى الدقيقة 69 خرج عبد الله السعيد وناصر منسى، ودفع جوميز بسيف الدين الجزيرى وحسام أشرف.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد مصطفى "زيزو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وحسام أشرف.

وفى الدقيقة 73 تعرض ناصر ماهر للإصابة ليغادر الملعب على نقالة الاسعاف، ويدخل زياد كمال بدلاً منه.

وجاء تشكيل المصرى كالتالى: حراسة المرمى : محمود جاد، خط الدفاع : حسن علي – باهر المحمدي – محمد هاشم – كريم العراقي، خط الوسط: محمود حمادة – محمد مخلوف – عبد الرحيم دغموم، خط الهجوم : محمد الشامي – صلاح محسن – ميدو جابر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود حمدي وفخر الدين بن يوسف وأحمد القرموطي ويوسف الجوهري و عمرو سعداوي و كريم بامبو وسمير فكري وأحمد عيد وبابا بادجي.



إصابة ناصر ماهر



الزمالك والمصرى حسام عبد المجيد



جانب من أحداث الشوط الثانى



جمهور الزمالك سنظل أوفياء



خروج ناصر ماهر



خروج ناصر منسى



دونجا



زيزو خلال الشوط الثانى



سيف الدين الجزيرى



شيكابالا على دكة البدلاء بعد التغيير



عمر جابر



مباراة الزمالك والمصرى الشوط الثانى