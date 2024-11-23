شكرا لقرائتكم خبر عن رقص وغناء وهتاف.. شاهد احتفالات منتخب مصر للناشئين ببطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، بلقب دورة شمال أفريقيا ورقص اللاعبون فى الملعب وبعد الوصول للفندق، كما قاموا بالغناء والهتاف بمناسبة التتويج باللقب والتأهل لأمم أفريقيا 2025 فى كوت ديفوار.

وتسلم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، كأس بطولة دورة شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما "كوت ديفوار 2025"، بعدما فاز الفراعنة الصغار على منتخب ليبيا بنتيجة 7 – 1 في المباراة التي جرت اليوم بالمغرب في الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وتأهل منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2025 لأول مرة منذ 2011، حيث يغيب منتخب مصر للناشئين عن المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية منذ 14 عاما وتحديد منذ نسخة 2011 والتي شهدت توديع منتخب مصر البطولة من دور المجموعات.

سجل أهداف الفراعنة أمام ليبيا ، حمزة عبد الكريم "هدفين" ومحمد حمد "هدفين" وبلال عطية "3 أهداف".

بدأ منتخب الناشئين اللقاء بتشكيل يضم: عمر عبد العزيز فى حراسة المرمى، حمزة الدجوى ونور أشرف وأدهم فريد وآدم محمد ومحمد البندارى وعمر العدوى وكريم جمعة ومحمد حمد وأنس رشدى وحمزة عبد الكريم.

وتأهل منتخب مصر للناشئين إلى نهائيات أمم أفريقيا برفقة المغرب.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، ومحمد الصايغ منسقا اعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.