شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يعلن غياب معتز محمد والسيد عن مواجهة تونس فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم، تدريباته اليوم تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني بالملعب الفرعي باستاد هيئة قناة السويس استعدادا للقاء تونس يوم الثلاثاء المقبل فى الجولة الأخيرة لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات الأمم الأفريقية.



وشهد التدريب تركيزا شديدا من اللاعبين وروح قتالية عالية، خاصة أنه لا بديل عن الفوز فى لقاء الأشقاء من أجل حجز تذكرة التأهل الافريقي بعد فوز تونس على الجزائر اليوم بهدفين مقابل هدف ورفعت بذلك رصيدها إلى 6 نقاط فى المركز الثاني خلف المغرب المتصدر، ثم مصر فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط والجزائر نقطتين .



ويغيب عن مباراة تونس من صفوف الفراعنة: معتزمحمد للإنذار الثانى، ومحمد السيد للإصابة بمزق فى منشأ العضلة الأمامية ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع طبقا لتصريحات الدكتور هاجد العنتيلي طبيب المنتخب .

وتجدر الإشارة إلى غياب عدد كثير من لاعبي مصر عن هذه البطولة أبرزهم: محمد عبد الله ومحمد ابراهيم ومحمد حامد، واللاعب سليم طلب الذى صادفه سوء حظ بتعرضه للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية بعد دقيقة واحدة من مباراة مصر والمغرب فى افتتاح البطولة ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع أيضا.