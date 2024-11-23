شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يفوز بجائزة اللعب النظيف بعد انتهاء دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الصفحة الرسمية لدورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية، تتويج فريق مسار بجائزة اللعب النظيف بعد انتهاء دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية، حيث حصل مسار على المركز الثالث والميدالية البرونزية.



فريق مسار

ويحصل فريق مسار للكرة النسائية، على 350 ألف دولار مكافأة الميدالية البرونزية، فى مشاركته الأولى فى دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية، والثالثة للأندية المصرية بعد مشاركة وادى دجلة فى مرتين سابقتين، ولكنه ودع البطولة من دور المجموعات.

بدأ فريق مسار مشواره في دورى ابطال أفريقيا بالفوز على صن داونز حامل اللقب بهدف نظيف في الجولة الأولى، ثم تعادل سلبيا مع إيدو كوينز النيجيرى في الجولة الثانية، ثم الفوز على البنك التجارى الإثيوبى بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر الفريق أمام الجيش الملكى في نصف نهائي بهدفين مقابل هدف.

من جانبه، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن ترشيح نادي مسار للقب أفضل نادي للكرة النسائية في القارة الأفريقية عن عام 2024 في حفل جوائز كاف السنوي، وذلك عبر الحسابات الرسمية للاتحاد.

كما أعلن كاف عن ترشيح ثنائي مسار ساندرين نيونكورو وشادية نانكيا ضمن قائمة اللاعبات المرشحات للقب أفضل لاعبة داخل القارة.

وتواجدت حارسة مرمى مسار حبيبة صبري ضمن قائمة اللاعبات المرشحات للقب أفضل لاعبة شابة في أفريقيا عن العام ذاته، وترشحت حبيبة صبري لجائزة أخرى هي جائزة أفضل حارسة مرمى في القارة.

ورشح كاف مدرب مسار أحمد رمضان للقب أفضل مدرب لفريق كرة نسائية في أفريقيا، ويقام حفل جوائز كاف السنوي في مدينة مراكش المغربية يوم 16 ديسمبر المقبل.