شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الزمالك يدفع بالقوة الهجومية أمام المصرى وإصابة ناصر ماهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى التي تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وما زال المصرى متقدمًا بهدف دون رد.

شهدت الربع ساعة الأولى من المباراة ضغطا منظما من فريق المصرى، فى الوقت ذاته كاد ناصر منسى يستغل خطأ محمود جاد الذى سقط قبل أن يسيطر على الكرة، ليسجل منه هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 3 لولا تدخل دفاع الفريق البورسعيدى.

وعلى مدار الـ 15 دقيقة الأولى ظهر المصرى فى الشق الهجومي أكثر من الزمالك، وكان الأكثر شراسة ورغبة فى البحث عن هدف التقدم، وفى الربع ساعة الثانية بدأ الزمالك يظهر شكله الهجومى.

وفى الدقيقة 28 تعرض محمود شيكابالا لإصابة بشد عضلى ليضطر الجهاز الفنى فى استبداله ودخول كونراد ميشالاك، وفى الدقيقة 43 أهدر ميشالاك فرصة هدف بعد تمريرة سحرية من ناصر ماهر.

وفى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول مرر صلاح محسن كرة عرضية سحرية استغلها محمد الشامى ليسجل منها هدف التقدم للمصرى البورسعيدى.

مع بداية الشوط الثانى دخل أحمد مصطفى زيزو، وانتعش هجوم الزمالك الذى ظهر بمستوى هجومى أقوى عن الشوط الأول، إلا أن تقدم المصرى مازل مستمرًا بعد الوصل للدقيقة 60.

فى الدقيقة 69 خرج عبد الله السعيد وناصر منسى، ودفع جوميز بسيف الدين الجزيرى وحسام أشرف،

جاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد مصطفى "زيزو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وحسام أشرف.

وفى الدقيقة 73 تعرض ناصر ماهر للإصابة ليغادر الملعب على نقالة الاسعاف، ويدخل زياد كمال بدلاً منه.

وجاء تشكيل المصرى كالتالى: حراسة المرمى : محمود جاد، خط الدفاع : حسن علي – باهر المحمدي –محمد هاشم – كريم العراقي، خط الوسط: محمود حمادة – محمد مخلوف – عبد الرحيم دغموم، خط الهجوم : محمد الشامي – صلاح محسن – ميدو جابر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود حمدي وفخر الدين بن يوسف وأحمد القرموطي ويوسف الجوهري و عمرو سعداوي و كريم بامبو وسمير فكري وأحمد عيد وبابا بادجي.

يدخل الزمالك مباراة الليلة، في المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض جولتين، فاز في الأولى على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز في الثانية على سموحة بثنائية نظيفة، بينما يحتل المصري المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام الجونة سلبياً.



فريق الزمالك



فريق المصرى



لقاء المصرى والزمالك



ناصر ماهر خلال المباراة



ناصر ماهر