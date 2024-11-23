الامارات | إنجاز إماراتي تاريخي.. الشارقة بطل آسيا لكرة اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق الشارقة ببطولة الأندية الآسيوية الأبطال لكرة اليد، في إنجازٍ تاريخي غير مسبوق، بعد فوزه على فريق الخليج السعودي (حامل اللقب) بنتيجة (27-26)، اليوم السبت، في نهائي النسخة الـ 27 التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

وأهدى الشارقة كرة اليد الإماراتية إنجازها الأول تاريخياً في بطولات الأندية الآسيوية أبطال الدوري، في مسيرة توج من خلالها «الملك» مشواره في هذه البطولة، بعدما كان قد حقق على مدار مشاركاته السابقة الميدالية البرونزية مرتين على التوالي في نسختي 2018 و2019.

وجاءت بداية المباراة قوية من الشارقة بعد أن تمكن لاعبوه مع انتصاف الشوط الأول من التقدم بفارق هدفين (6-4)، إلا أنه سرعان ما استعاد الخليج السعودي اتزانهم ونجحوا في معادلة النتيجة ومن ثم التقدم مع نهاية الشوط بفارق هدفين (13-11).

ومع بداية الشوط الثاني، نجح لاعبو الخليج في الابتعاد بالنتيجة ووضع فارق وصل إلى أربعة أهداف مع انتصاف الشوط، إلا أن إصرار الشارقة أظهر رغبة كبيرة للفوز في الدقائق الأخيرة وعاد بالنتيجة لينجح لاعبوه في إدارك التعادل، وحسم المباراة لمصلحتهم في الدقيقة الأخيرة والتتويج باللقب.