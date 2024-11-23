بطولة ألمانيا: لايبزيغ يواصل نزيف النقاط وانتصاران كبيران لليفركوزن ودورتموند

الرياص - اسماء السيد - برلين : واصل لايبزيغ نزيف النقاط وفشل في استعادة التوازن في مبارياته الاربع الاخيرة في مختلف المسابقات وفارق النقاط الخمس عن بايرن ميونيخ المتصدر عندما سقط امام مضيفه هوفنهايم 3 4 السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفرط رجال المدرب ماركو روزه في تقدمه ثلاث مرات عبر قائده الدولي المجري ويلي أوربان (15) والنروجي أنتونيو نوسا (19) والفرنسي ستانلي نسوكي (67 خطأ في مرمى فريقه)، حيث عاد هوفنهايم ثلاث مرات أيضا عبر التشيكي ادم هلوجيك (17 و82) وتوم بيشوف (50)، قبل أن يسجل الدنماركي جايكوب لارسن هدف الفوز لأصحاب الأرض قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي (87).

وهذه المباراة الرابعة تواليا في مختلف المسابقات للايبزيغ من دون فوز من بينها 3 هزائم، كما انه لم يفز في الدوري في آخر ثلاث مباريات بعد سقوطه امام بوروسيا دورتموند 1 2 ثمّ تعادله امام بوروسيا مونشنغلادباخ 0 0.

وتجمّد رصيد لايبزيغ عند 21 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر والفائز على أوغسبورغ (3 0) الجمعة في افتتاح المرحلة.

وبات آينتراخت فرانكفورت (20 نقطة) امام فرصة التقدم الى المركز الثاني في حال فوزه على ضيفه فيردر بريمن لاحقا.

من جهته، رفع هوفنهايم رصيده الى 12 نقطة في المركز الثالث عشر ليبتعد بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.

واستعاد باير ليفركوزن حامل اللقب توازنه بعد أربعة تعادلات متتالية وقلب تخلفه بهدفين نظيفين أمام ضيفه هايندهايم الى فوز كبير 5 2 بينها ثلاثية لمهاجمه الدولي التشيكي باتريك شيك وذلك على الرغم من معاناته من كثرة الغيابات أبرزها لمهاجميه الدوليين النيجيري فيكتور بونيفايس والمغربي أمين عدلي والجناح الدولي يوناس هوفمان.

وبعد ان تقدم هايدنهايم بواسطة نيكلاس دورش (10) والنمسوي ماتياس هونزاك (21)، ردّ ليفركوزن بقوة عبر الارجنتيني إيسيكويل بالاسيوس (30)، قبل أن يثبت شيك علو كعبه وهو الذي حلّ بدبلا لبونيفايس المصاب بتسجيله ثلاثية "هاتريك" (32 و52 و71) والسويسري غرانيت تشاكا (82).

ورفع ليفركوزن رصيده الى 20 نقطة في المركز الرابع، بينما يحتل هايدنهايم المركز الخامس عشر بعشر نقاط.

وبدوره، أكرم بوروسيا دورتموند وفادة ضيفه فرايبورغ برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها ماكسيميليان باير (7) وفيليكس نميشا (40) ويوليان براندت (66) والانكليزي جيمي غيتينز (77).

وشهد اللقاء طرد لاعبَي فرايبورغ باتريك اوسترهاغ (66) والنمسوي جونيور آدمو (90+3).

واتاح هذا الفوز لدورتموند تجاوز منافسه في الترتيب، فبات فريق المدرب التركي نوري شاهين خامسا برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن فرايبورغ الذي تراجع الى المركز السادس.

كما تغلب شتوتغارت وصيف الموسم الماضي على بوخوم بهدفين لكريس فوهريتش (53) وجاستين دييهل (78).

ورفع شتوتغارت رصيده الى 17 نقطة في المركز السابع وبقي بوخوم في المركز الاخير من دون اي فوز حتى الان وبرصيد نقطتين.