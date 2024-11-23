بطولة إنكلترا: أرسنال يستعيد نغمة الانتصارات وتشلسي يعزز مركزه الثالث

الرياص - اسماء السيد - ليستر (المملكة المتحدة) : استعاد أرسنال نغمة الانتصارات بعد تعادلين وخسارتين عندما أكرم وفادة ضيفه نوتنغهام فوريست بثلاثية نظيفة السبت على ملعب الامارات في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وفرض أرسنال سيطرته على مجريات المباراة من البداية وحتى النهاية وكان بإمكانه تسجيل أكثر من ثلاثة أهداف بالنظر الى الفرص التي خلقها مهاجموه خصوصا جناحه الدولي بوكايو ساكا الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 15 بطريقة رائعة اثر تلقيه كرة داخل المنطقة من القائد العائد من الاصابة الدولي النروجي مارتن أوديغارد فتخلص من مدافعين وانهاها بتسديدة قوية بيسراه داخل المرمى.

وصنع ساكا الهدف الثاني بتمريرة كرة الى الدولي الغاني توماس بارتي خارج المنطقة فسددها قوية بيمناه اسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس البلجيكي ماتز سيلس (52).

وترك ساكا مكانه الى الدولي السابق رحيم سترلينغ فنجح الاخير في صناعة الهدف الثالث بعد دقائق من نزوله بتمريرة الى إيثان نوانيري، بديل أوديغارد، داخل المنطقة فسددها داخل المرمى (86).

وتشلسي أيضا

ورفع ارسنال رصيده الى 22 نقطة بفارق الاهداف خلف جاره اللندني تشلسي الذي استعاد توازنه بدوره بعد تعادلين متتاليين وتغلب على مضيفه ليستر سيتي 2 1.

وفرض الارجنتيني إنسو فرنانديس نفسه نجما للمباراة بتمريره كرة هدف السبق في الشوط الاول إلى المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون (16) ومضاعفة النتيجة في الشوط الثاني (75). وقلّص ليستر الفارق بفضل المهاجم الدولي الغاني البديل جوردان أيو (90+5 من ركلة جزاء).

ورفع تشلسي رصيده إلى 22 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب في الاعوام الاربعة الماضية الذي يستقبل توتنهام العاشر لاحقا، وبفارق 6 عن ليفربول المتصدر الذي يحلّ ضيفا على ساوثمبتون الأحد.

وكان تشلسي سقط في فخ التعادل أمام أرسنال 1 1 في المرحلة الماضية قبل النافذة الدولية الاخيرة، في حين تعرض ليستر السادس عشر برصيد 10 نقاط والمهدد بخسارة مركزه بانتظار بقية المباريات، لخسارة قاسية أمام مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة.

وفشل ليستر، بطل الدوري عام 2016، في تحقيق فوزه الرقم 500 في عقر داره في دوري النخبة أمام مدربه السابق الإيطالي إنتسو ماريسكا (44 عاما) الذي انتقل هذا الموسم إلى مقاعد الـ "بلوز".

وبكّر تشلسي بالتسجيل بعد كرة طويلة وصلت إلى جاكسون اثر تمريرة من فرنانديس تابعها بيمناه في شباك الحارس الدنماركي مادس هرمانسن (16).

وكاد ليستر يدرك التعادل، لكن كرة الإيرلندي كايسي ماكاتير من داخل المنطقة مرت بمحاذاة القائم (38)، وأخرى للنيجيري ويلفريد نديدي (42).

وبطريقة غريبة فوّت تشلسي فرصة الهدف الثاني بعد هجمة سريعة بدأها البرتغالي جواو فيليكس الذي مرر الكرة إلى جاكسون من الجهة اليسرى، فأرسلها عرضية إلى القائم الثاني نجح الحارس في ابعادها، وسددها كول بالمر أمام المرمى الخالي فاصطدمت بقدم زميله نونو مادويكي وخرجت (54).

وأضاف تشلسي الهدف الثاني بعد تمريرة ساقطة (لوب) من الاسباني مارك كوكوريا داخل المنطقة، ارتقى لها جاكسون برأسه وصدها الحارس فعادت إلى فرنانديس الذي تابعها برأسه في الشباك (75).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لاصحاب الارض بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) اثر خطأ من البديل البلجيكي روميو لافيا على البديل الآخر الجامايكي بوبي ديكوردوفا ريد داخل المنطقة، ترجمها أيو بنجاح (90+5) في ثالث أهدافه هذا الموسم.

وارتقى برايتون الى المركز الخامس بفوزه الثمين بعشرة لاعبين على مضيفه بورنموث بهدفين للبرازيلي جواو بيدرو (4) والياباني كاورو ميتوما (49) مقابل هدف للويلزي ديفيد بروكس (90+3).

ولعب برايتون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 اثر طرد لاعب وسطه الكاميروني كارلوس باليبا.

وواصل أستون فيلا نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه كريستال بالاس 2 2.

وتقدم الضيوف مرتين عبر السنغالي اسماعيلا سار (4) والايرلندي الشمالي جاستن ديفيني (45+1)، ورد أصحاب الأرض مرتين بواسطة أولي واتكينز (36) وروس باركلي (77) وأهدر لهم الدولي البلجيكي يوري تيليمانس ركلة جزاء (44).

ومني فولهام بخسارة قاسية امام ضيفه ولفرهامبتون بهدف للدولي النيجيري اليكس أيوبي (20) مقابل أربعة أهداف للبرازيليين ماثيوس كونيا (31 و87) وجواو غوميش (53) والبرتغالي غونسالو غيديش (90+5).