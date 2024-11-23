الامارات | هزم عجمان بنتيجة ثقيلة.. الجزيرة يقفز للمركز الثالث في الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قفز الجزيرة إلى المركز الثالث على لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد تغلبه بسهولة على ضيفه عجمان برباعية نظيفة في ختام الجولة الثامنة، اليوم السبت، في أبوظبي.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 16 نقطة متأخراً بفارق خمس نقاط عن الشارقة "المتصدر"، فيما تجمد رصيد عجمان عند سبع نقاط في المركز العاشر.

وضرب الجزيرة بقوة في الشوط الأول، وتقدم بالهدف الأول بعد فاصل من التمريرات لتصل الكرة إلى عمر تراوري الذي راوغ سعود سعيد قبل أن يضع الكرة في الشباك «27».

واستغل "فخر أبوظبي" معاناة عجمان وعزز تقدمه عبر لاعبه نبيل فقير بتسديدة من خارج الصندوق استقرت في مرمى علي الحوسني «31».

وبعدها تمكن جاري دي غيوسينس من تسجيل أجمل أهداف اللقاء من ضربة ثابتة ليضعها من فوق حائط الصد على يمين حارس عجمان «41».

ولم يظهر عجمان في هذا الشوط إلا من خلال تسديدة واحدة لعبها عبدالحميد صابيري من ضربة ثابتة وأنقذها الحارس علي خصيف.

وتوقع الكثيرون أن ينتفض "البرتقالي" في شوط المباراة الثاني بعد التغييرات التي أجراها مدربه الصربي غوران إلا أن الجزيرة استمر على أفضليته وتمكن عمر تراوري من مضاعفة النتيجة، ويسجل الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه من تسديدة مباشرة أطلقها من خارج الصندوق لتضرب في القائم قبل أن تعانق الشباك «74».

بدوره، ودع دبا الحصن المركز الأخير للمرة الأولى هذا الموسم، بعدما حقق انتصاره الأول في دوري أدنوك للمحترفين على حساب بني ياس بهدف دون رد، في خورفكان.