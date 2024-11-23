شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى هجومى فى تشكيل المصرى أمام الزمالك بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى التشكيل الأساسى الذى يخوض مباراة الزمالك بعد قليل على استاد برج العرب ضمن الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، حسن علي.

خط الوسط: محمود حمادة ، محمد مخلوف ، عبد الرحيم دغموم.

الهجوم: محمد الشامي ، صلاح محسن ، ميدو جابر.

بينما جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".