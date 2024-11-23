شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى رجل مباراة غزل المحلة والجونة فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال عبده يحيى مهاجم فريق غزل المحلة جائزة رجل مباراة فريقه أمام الجونة، عقب اختياره من قِبَل رابطة الأندية المحترفة، وذلك عقب إحرازه هدف اللقاء الوحيد، والمساهمة فى الفوز الأول للفريق فى بطولة الدورى.

وقد تمكن فريق غزل المحلة من حصد أول ثلاث نقاط له عقب الفوز على نظيره الجونة بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد خالد بشارة ضمن الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

أحرز هدف فريق غزل المحلة عبده يحيى في الدقيقة 23 عقب تسديده قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس مرمى فريق الجونة.

وبهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 4 نقاط، بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة الثانية محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة.