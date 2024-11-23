شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يحصد أول 3 نقاط بعد الفوز على الجونة بدورى NILE.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق غزل المحلة أول ثلاث نقاط بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد خالد بشارة، ضمن الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

أحرز هدف فريق غزل المحلة عبده يحيى في الدقيقة 23 عقب تسديده قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس مرمى فريق الجونة.

وبهذة النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 4 نقاط بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة الثانية محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة من قبل لاعبو فريق غزل المحلة على مدار الـ45 الأولى وأهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف بينما حاول لاعبو فريق الجونة أحراز هدف التعادل في الشوط الثانى ولكن لم ينجحوا في الامر والغى حكم اللقاء أحتساب ركلة جزاء للفريق الساحلى عقب الرجوع لتقنية الفيديو في الدقيقة 67.



وخاض فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمد علاء.

خط الدفاع .. عبدالرسول، أحمد مجدي، أحمد شوشة، أحمد العش.

خط الوسط .. أحمد رضا، بلال السيد، عبدالجواد، محمد محمود.

الهجوم .. سيف شيكا، تايه.

بينما جاء تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك كالتالى :

حراسة المرمى .. عامر عامر.

خط الدفاع .. أسامة النجار ، عمرو الجزار ، كاستيلو ، يحيى زكريا.

خط الوسط .. توريه ، بن شرقي ، خالد الإخميمي.

الهجوم .. محمد أشرف ، عبده يحيى ، محمد على بن حموده.