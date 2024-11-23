شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا فى تشكيل الزمالك الأساسى أمام المصرى وزيزو على مقاعد البدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المصري، المقرر لها بعد قليل باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد مصطفى "زيزو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وحسام أشرف.