شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل سلبيا مع طلائع الجيش فى الجولة الثالثة بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

تعادل فريقا سموحة وطلائع الجيش سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد جهاز الرياضة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري ، ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة ليرتفع رصيد الفريقين إلى 4 نقاط .

وخسر الطلائع من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدوري، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة، بينما سموحة فى المركز الخامس برصيد 3 نقاط، بعدما فاز في الجولة الأولى وخسر في الثانية من الزمالك.

تشكيل طلائع الجيش أمام سموحة

في حراسة المرمى: محمد شعبان

في الدفاع: أحمد متعب - فتح الله - خالد سطوحي - زولا.

في الوسط: فريد شوقي - حميد ماو - عماد فتحي.

في خط الهجوم: كريم طارق - جودوين شيكا - يسري وحيد.

تشكيل سموحة أمام طلائع الجيش

حارس المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: ميدو مصطفى – محمد ربيعة – إسلام عطية – محمد كناريا.

الوسط: أبوبكر ليادي – إسلام جابر – محمود صابر.

الهجوم: صامويل أمادي – حسام حسن – عبد الكريم الوادي.