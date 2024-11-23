شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يتقدم على ليبيا 2 - 0 بالشوط الأول ويقترب من حسم التأهل لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب الناشئين مواليد 2008 ، بقيادة أحمد الكاس ، على منتخب ليبيا بهدفين نظيفين في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا بالمغرب في الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 17 عاما.



سجل هدفى الفراعنة الثنائى حمزة عبد الكريم ومحمد حمد.



وأعلن أحمد الكاس، المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، التشكيل الذى يخوض به الفريق مباراة ليبيا، ويضم التشكيل كل من عمر عبد العزيز فى حراسة المرمى، حمزة الدجوى ونور أشرف وأدهم فريد وأدم محمد ومحمد البندارى وعمر العدوى وكريم جمعة ومحمد حمد وأنس رشدى وحمزة عبد الكريم.



وضمن المنتخب المغربى التأهل لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما، بينما يتنافس الفراعنة مع تونس على البطاقة الثانية وفى حالة فوز الفراعنة الصغار بأى نتيجة يتأهلون مباشرة إلى لأمم أفريقيا.