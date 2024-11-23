اخبار الرياضه

الإسماعيلي يعلن قائمة مواجهة بتروجت فى الدوري

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن قائمة مواجهة بتروجت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب لبنى عبد الله ـ عمر انور

السبت، 23 نوفمبر 2024 06:46 م

أعلن حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي ، قائمة فريقه استعدادًا للقاء بتروجت غدًا فى إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المحلي.

وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالي:

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد، عبد الله جمال.

الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، عبد الله محمد، عبد الكريم مصطفى ،حاتم سكر.

الوسط: عماد حمدي، هشام محمد، محمد حسن، محمد عبد السميع، عبد الله السعيد، عبد الرحمن الدح، محمد خطاري، عبد الرحمن كتكوت، عمر القط، على الملواني، تراوري.

الهجوم: مروان حمدي، نادر فرج، خالد النبريصي، محمد زيدان.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements