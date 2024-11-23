شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن قائمة مواجهة بتروجت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي ، قائمة فريقه استعدادًا للقاء بتروجت غدًا فى إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المحلي.

وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالي:

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد، عبد الله جمال.

الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، عبد الله محمد، عبد الكريم مصطفى ،حاتم سكر.

الوسط: عماد حمدي، هشام محمد، محمد حسن، محمد عبد السميع، عبد الله السعيد، عبد الرحمن الدح، محمد خطاري، عبد الرحمن كتكوت، عمر القط، على الملواني، تراوري.

الهجوم: مروان حمدي، نادر فرج، خالد النبريصي، محمد زيدان.