شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يتأهل لنصف نهائى كأس العالم للشيش ويضمن ميدالية عالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 23 نوفمبر 2024 06:28 م
تأهل محمد حمزة لاعب سلاح الشيش إلى نصف نهائى كأس العالم للشيش بتونس بعد فوزه على الإيطالى مارينى 15-7 في دور ربع النهائى، ليضمن حمزة ميدالية عالمية.
وكان حمزة قد تأهل لربع النهائى بالفوز على الإيطالى ديفيد 15-10 بعد الفوز على الروسي ديميتري اوسيبوف 15-9 .
فيما خسر عبد الرحمن طلبة أمام نظيره المحايد فى دور الـ32 بكأس العالم لسلاح الشيش بتونس بنتيجة 15-14.
تأهل عبدالرحمن طلبة لدور الـ 32 بالفوز على لاعب المانيا 15/8، بينما تأهل محمد حمزه إلى دور الــ32 لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش بتونس بعد فوزه على لاعب فرنسا 15/12.
وتضم قائمة اللاعبين كلا من، محمد حمزة وعبدالرحمن طلبة وأيمن الغايش وسيف الغايش ويحيى ماضى.
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