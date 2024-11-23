شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يتأهل لنصف نهائى كأس العالم للشيش ويضمن ميدالية عالمية والان مع تفاصيل الخبر

تأهل محمد حمزة لاعب سلاح الشيش إلى نصف نهائى كأس العالم للشيش بتونس بعد فوزه على الإيطالى مارينى 15-7 في دور ربع النهائى، ليضمن حمزة ميدالية عالمية.

وكان حمزة قد تأهل لربع النهائى بالفوز على الإيطالى ديفيد 15-10 بعد الفوز على الروسي ديميتري اوسيبوف 15-9 .

فيما خسر عبد الرحمن طلبة أمام نظيره المحايد فى دور الـ32 بكأس العالم لسلاح الشيش بتونس بنتيجة 15-14.

تأهل عبدالرحمن طلبة لدور الـ 32 بالفوز على لاعب المانيا 15/8، بينما تأهل محمد حمزه إلى دور الــ32 لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش بتونس بعد فوزه على لاعب فرنسا 15/12.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من، محمد حمزة وعبدالرحمن طلبة وأيمن الغايش وسيف الغايش ويحيى ماضى.

ونجحت مؤخرا بالتزكية قائمة طارق الحسيني فى الانتخابات التى كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة 6 ديسمبر، لتفوز القائمة بالتزكية برئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدروة جديدة 2024/ 2028.

وتضم قائمة طارق الحسيني السادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والذين قادو الاتحاد تحت رئاسة عبد المنعم الحسيني في الدورتين السابقتين وهم: أيمن منير، خالد كابش، مدحت شكرى، سامر شريف، احمد نبيل، احمد سمير الميدانى، ايمن زايد، مرفت حسنين، ياسمين جاد، امانى البحيرى، أمنية حسين.