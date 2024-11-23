شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل ملعب برج العرب استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد برج العرب، استعداداً لخوض مباراة المصري البورسعيدي، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، دورى Nile.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام الفريق البورسعيدي.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري في الثامنة مساء اليوم باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية لتطبيقها في لقاء المصري.