شكرا لقرائتكم خبر عن اللقب مصري.. علي أبو العينين يواجه طارق مؤمن فى نهائي كأس الاتحاد القطري للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل البطل المصري علي أبو العينين إلى المباراة النهائية ببطولة الاتحاد القطري، التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة بين 20 إلى 24 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وفاز علي أبو العينين في نصف النهائي على القطري عبد الله التميمي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-8, 6-11, 11-4.

بذاك تضمن مصر اللقب، حيث كان طارق مؤمن، فاز فى نصف النهائي أيضاً على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 8-11, 11-6, 11-3.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر نوفمبر الجارى، وحافظت نور الشربينى لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة فى المركز الثالث.

وفى تصنيف الرجال، حافظ البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة على صدارة التصنيف العالمى، كما استقر البطل المصرى مصطفى عسل لاعب بالم هيلز فى المركز الثانى، عقب انطلاقته المميزة فى الموسم الجديد.