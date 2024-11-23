شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات صيد الدقى تفزن على هليوبوليس ببطولة الدوري العام المرتبط 16 سنة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق 16 سنة ناشئات (أ) لكرة السلة بصيد الدقي على نادي هليوبوليس بنتيجة 22/74 فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري العام ممتاز أ سيدات المرتبط.

ضمت قائمة الصيد اللاعبات جنا السيد، الما أحمد، جيداء محمود، حبيبة معتز، حبيبة نادر رودينه محمد فتحي، سلمي اكرم مهيب، سلمي محمد عزت، سما شعير ،عاليا خالد، فاطمة ابراهيم، كرمه علاء، كنزي محمد، لي لي توفيق، ليله عبدالله، ليله محمد السيد، ياسمين محمد الحويط، ياسمين ياسر منصور

ويقود النشاط الرياضى بنادى الصيد أشرف الفار ونائبه الحسينى سمير، فيما يضم الجهاز كابتن محمود السداوي، كابتن محمد عمر مدرب الفريق، كابتن هيثم نور الدين مخطط احمال، احمد الطاهر إداري، د علياء مؤمن طبيبة، محمد عطا خدمات معاونة.