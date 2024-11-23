شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء الغباشي تفوز بعضوية لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت نجمة كرة الطائرة المصرية بالنادى الأهلى دعاء الغباشي بعضوية لجنة اللاعبين في الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بالانتخاب.

فيما قرر الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة مؤخرا تعيين عايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة المصري كعضوة بمجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للعبة.

واعتمد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة ، برئاسة ياسر قمر، أسماء جميع المرشحين فى الانتخابات المقبلة المقرر لها 6 ديسمبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بعد مراجعة جميع أوراق المتقدمين للانتخابات.

وتقدم على مقعد الرئيس كل من: ياسر قمر الرئيس الحالي للاتحاد وعمرو مخلوف أمين الصندوق الحالي للاتحاد وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد وشريف الشمرلي مدرب المنتخب الأسبق.