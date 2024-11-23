شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى لعمومية انتخابات اتحاد التايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

اكتمل النصاب القانونى لانتخابات الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد لدورة انتخابية جديدة لمدة 4 سنوات قادمة، بحضور 44 هيئة حتى الآن من أصل 53.

وتضم الجمعية العمومية للتايكوندو 53 هيئة لها حق الحضور والتصويت فى الانتخابات، التى تقام بنظام القائمة المغلقة.

ويتنافس فى الانتخابات قائمتا محمد مصطفى، وعمرو سليم.

وتضم القائمة الأولى كلا من محمد مصطفى رئيسًا، محمد مجدي طايل نائبًا للرئيس، حازم قنديل أمين صندوق، والأعضاء محمد عجيزة وحسن كمال وعلاء الهواري وهيثم الجداوي، والأعضاء الاحتياطيين أحمد رياض وعصام الدين مصيلحي وخالد محمود“.

بينما تضم القائمة الثانية كلًا من: “عمرو سليم رئيسًا، محمد عبد السلام نائبًا للرئيس، كريم شبانة أمين صندوق، وفى العضوية إيهاب جابر ومحمد أكرم ومصطفى معوض وماجد فتحي، والأعضاء الاحتياطيين محمد يوسف وأحمد حلمي“.