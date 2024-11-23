شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب سيدات اليد فى بطولة أفريقيا بالكونغو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب سيدات كرة اليد قائمة اللاعبة المسافرة إلى الكونغو الديمقراطية، لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والتى تستضيفها جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024، والمؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: فرح الشاذلي، مي جمعة، منة السيد، مروة عيد، ملك طلعت، سارة الخولي، يارا هاني، روان سعيد، ليلي هيثم، فاطمة عرابي، شهد حسام، مريم عمر، أمينة هشام، لوجي عبيد، تقي كمال، رانا راضي، ونوران خالد.

وتضم قائمة منتخبنا الوطنى المصرى الأول للسيدات لكرة اليد كلا من: كابتن عبده عبد الوهاب المشرف العام على المنتخبات الوطنية للسيدات وكابتن رامى عبد اللطيف المدير الفنى وكابتن محمد عبد الكريم المدرب العام وكابتن محمد عبد المنعم مدرب حراس المرمى والكابتن حازم حامد محلل فنى والكابتن إيمان مرجان المدير الإدارى ودكتورة مروج جلال نديم أخصائية علاج طبيعى.

ويقع منتخب مصر بالمجموعة الأولى: التى تضم منتخب الكونغو - منتخب السنغال - منتخب مصر الوطنى - منتخب الجزائر - منتخب الرأس الاخضر - منتخب كينيا.

تضم المجموعة الثانية: منتخب أنجولا - منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية - منتخب تونس - منتخب غينيا - منتخب الكاميرون - ومنتخب أوغندا.