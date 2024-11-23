شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك والمصري فى الدوري قبل لقاء الليلة؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يضرب فريق الزمالك موعدًا مع المصري البورسعيدي، في مباراة من كلاسيكيات الكرة المصرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتطلع الزمالك فى مواجهة المصري لاعتلاء صدارة الدوري من جانب، وتعطيل أحد المنافسين المباشرين من ناحية أخرى، لكن هناك عقبة تقف عائقًا أمام هذا الطموح، وهي العقدة المستمرة فى آخر موسمين.

ونجح النادي المصري فى الفوز بآخر مواجهتين أمام الزمالك فى الدوري بالموسم الماضي، حيث فاز فى الدور الأول بهدف نظيف، ثم فاز في الدور الثاني بهدفين مقابل هدف.

ويدخل الزمالك مباراة الليلة، برصيد 6 نقاط فى مسابقة الدوري بعدما خاض جولتين، فاز في الأولى على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز فى الثانية على سموحة بثنائية نظيفة.

فيما حصد المصري 4 نقاط، فى الدوري بعد خوض جولتين، حيث فاز في الجولة الأولى على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام الجونة سلبياً.



أرقام الزمالك والمصري في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك والمصري في الدوري، في وجود باقة من أكبر المحللين الرياضيين.