جائزة لاس فيغاس الكبرى: فيرستابن ينطلق من المركز الخامس ونوريس سادسا

الرياص - اسماء السيد - لاس فيغاس (الولايات المتحدة) : سينطلق الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) بطل العالم في آخر ثلاث سنوات من المركز الخامس في جائزة لاس فيغاس الكبرى، المرحلة الثانية والعشرين من بطولة العالم في الفورمولا واحد، أمام مطارده البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين)، فيما تصدر التجارب الرسمية الجمعة البريطاني جورج راسل (مرسيدس).

وهذه المرة الثالثة ينطلق فيها راسل من المركز الأول هذا الموسم، علما انه يحتل المركز السادس في ترتيب السائقين ضمن بطولة العالم.

وجاء الإسباني كارلوس ساينس جونيور (فيراري) ثانيا أمام الفرنسي بيار غاسلي (ألبين).

ويتصدر فيرستابن ترتيب السائقين مع 393 نقطة مقابل 331 لنوريس و307 لشارل لوكلير سائق فيراري، قبل ثلاث سباقات من نهاية الموسم.

يحتاج فيرستابن (27 عاما) للاحتفاظ بلقبه إما إلى الفوز في لاس فيغاس أو إنهاء السباق أمام نوريس، أو عدم حلول سائق ماكلارين في المراكز الثمانية الأولى، ليصبح سادس سائق يحرز لقب بطولة العالم أربع مرات.

وأنهى الهولندي فترة عجاف استمرت 10 جوائز كبرى من دون فوز، بانتصار تاريخي بعد انطلاقه من المركز السابع عشر في جائزة البرازيل الكبرى في البرازيل قبل ثلاثة أسابيع.

ترتيب الجولة الثالثة من التجارب الرسمية:

1. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:32.312 دقيقة

2. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:32.410

3. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:32.664

4. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:32.783

5. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:32.797

6. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:33.008

7. يوكي تسونودا (اليابان/آر بي) 1:33.029

8. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:33.033

9. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:33.062