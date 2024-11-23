شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُعيد كولر كهربا لدكة الأهلي بعد "الفرص المُهدرة" أمام الاتحاد؟ والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على مواصلة الدفع بـ محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق فى المباريات المقبلة، حال غياب الفلسطيني وسام أبو علي للإصابة.

ورغم عدم نجاح كهربا فى التسجيل خلال مشاركته أساسياً في مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري أمس، الجمعة، في الجولة الثالثة للدوري، إلا أن المدرب السويسري استقر على الدفع بكهربا أساسياً في هجوم الفريق، طالما لم تتأكد جاهزية وسام أبو علي.

وتعرض وسام أبو علي لإصابة مع منتخب بلاده مؤخراً فى مشط القدم سيغيب بسببها عن الملاعب فترة تتراوح من 10 إلى 15 يوماً.

وينوي المدير الفني للأهلي منح كهربا أكثر من فرصة للتعبير عن نفسه والتسجيل، حال اجتهاده في التدريبات والمباريات، وذلك رغم إهدار اللاعب أكثر من فرصة فى مباراة الاتحاد السكندري التي انتهت بالتعادل 1-1.