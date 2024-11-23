شكرا لقرائتكم خبر عن ريال بيتيس يترقب تقريرا طبيا لحسم صفقة عمر سيد معوض بعد "ثاني صليبي" والان مع تفاصيل الخبر

يترقب نادي ريال بيتيس الإسباني وصول تقرير رسمي عن حالة عمر سيد معوض لاعب الأهلي الصاعد من أجل تحديد مصير صفقة التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (يناير 2025).

وأعلن عمر نجل سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أمس الأول، الخميس، إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية، بعد حوالي 12 شهراً من إصابته الأولى بقطع في الرباط الصليبي، ولكن فى قدم مختلفة.

وأعلن الأهلي يوم 16 أكتوبر الماضي انتقال عمر سيد معوض إلى ريال بيتيس ، وأشار الأهلي وقتها إلى أن النادي سيحصل على العديد من المزايا المالية، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.

وقال عمر سيد معوض فى تصريحات سابقة لقناة الأهلي، وبالتحديد في شهر أكتوبر الماضي، "ستكون بدايتي مع ريال بيتيس في شهر يناير المقبل مع فريق الشباب".

ورغم أن انتقال "موهبة" الأهلي الصاعدة إلى النادي الإسباني بات أمراً صعباً في ظل الإصابة الثانية بالرباط الصليبي إلا أن مسئولو ريال بيتيس تحدثوا مؤخراً مع الشركة التي تمتلك حقوق تسويق اللاعب بشأن طبيعة الإصابة بعدما كشف اللاعب عبر صفحته على إنستجرام إصابته بالرباط الصليبي .

ويتطلع مسئولو نادي ريال بيتيس للوقوف على حجم الإصابة من أجل حسم مصير الصفقة لكن الدلائل تُشير إلى النادي الإسباني سيؤجل إتمام التعاقد مع اللاعب لحين تماثله للشفاء بعد عدة أشهر وإجتياز الاختبارات التي سيخضع لها وقتها.

النادي الإسباني تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب في سبتمبر 2023 لكنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي في نفس اليوم.

ووقع عمر عقدا احترافيا مع الأهلي في أكتوبر 2023 لمدة 4 سنوات ، وقضى عمر فترة معايشة مع ريال بيتيس خلال معسكر الإعداد الذي أقيم من 14 يوليو إلى 11 أغسطس 2023 ، وشارك في فترة إعداد الفريق الثاني لريال بيتيس (كبار) بالرغم أنه مواليد 2006 ، كما سبق أن خاض فترة معايشة سابقة في البرتغال خلال الموسم قبل الماضي.

ويشغل عمر صاحب الـ 18 عاما مركز الجناح الأيمن ويمكنه اللعب على الطرف الأيسر وكما يمكنه اللعب في مركز صانع ألعاب .

وكتب عمر سيد معوض مواليد 2006 عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "الله يعطي أصعب معاركه لأقوى جنوده، الحمد لله دائمًا وأبدًا، أنا مقدر لي أن أتعرض لإصابة أخرى في الرباط الصليبي للمرة الثانية في وقت قصير، لكن هذه المرة مختلفة، أنا راضٍ جدًا عن قضاء الله، والحمد لله أنه اختبار سهل مررت به من قبل، لذا فإنني بإذن الله سأتعامل معه بشكل أفضل وأسرع".

وأضاف: "حان الوقت لإعادة البدء وإعادة الضبط وإعادة البناء وإعادة التركيز على حلمي، كل شيء يتعلق بالوقت وسأعود إلى الميدان إن شاء الله للقتال مرة أخرى، لقد خسرت مرات عديدة لكن هذه المرة هي مجرد البداية ولن تنتهي حتى أفوز".